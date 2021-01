Lazio, allarme rientrato per Acerbi: nel derby ci sarà (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesco Acerbi ci sarà nel derby contro la Roma: allarme rientrato in casa Lazio Inzaghi può tornare a respirare: Acerbi, venerdì sera, ci sarà. La Lazio si avvicina a grandi passi al derby e il mister valuta le condizioni degli indisponibili. Il difensore aveva preoccupato (e non poco) durante la gara contro il Parma, quando si è visto toccare l’adduttore. Il Leone è poi rimasto in campo concludendo la gara, ma – come riporta il Corriere dello Sport – non è in dubbio per la stracittadina e guiderà la retroguardia biancoceleste come di consueto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Francescocinelcontro la Roma:in casaInzaghi può tornare a respirare:, venerdì sera, ci. Lasi avvicina a grandi passi ale il mister valuta le condizioni degli indisponibili. Il difensore aveva preoccupato (e non poco) durante la gara contro il Parma, quando si è visto toccare l’adduttore. Il Leone è poi rimasto in campo concludendo la gara, ma – come riporta il Corriere dello Sport – non è in dubbio per la stracittadina e guiderà la retroguardia biancoceleste come di consueto. Leggi su Calcionews24.com

Aquila6811 : RT @IoNascoQui: VERSO LAZIO - ROMA: DA OGGI A FORMELLO SI COMINCERA' A LAVORARE IN FUNZIONE DELLA STRACITTADINA, L'ALLARME SUI PROBLEMI ALL… - IoNascoQui : VERSO LAZIO - ROMA: DA OGGI A FORMELLO SI COMINCERA' A LAVORARE IN FUNZIONE DELLA STRACITTADINA, L'ALLARME SUI PROB… - Notiziedi_it : Roma, coronavirus: allarme variante inglese per i bambini. “Il Lazio istituirà le Uscar 0-6 anni” - Notiziedi_it : Maltempo Lazio, temperature in picchiata nei prossimi due giorni anche a Roma. Allarme neve nel Reatino - Notiziedi_it : Roma, coronavirus: allarme variante inglese per i bambini. “Il Lazio istituirà le Uscar 0-6 anni” -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio allarme Lazio, allarme rientrato per Acerbi: contro la Roma ci sarà La Lazio Siamo Noi Lazio, allarme rientrato per Acerbi: nel derby ci sarà

Francesco Acerbi ci sarà nel derby contro la Roma: allarme rientrato in casa Lazio. Inzaghi può tornare a respirare: Acerbi, venerdì sera, ci sarà. La Lazio si avvicina a gran ...

Rifiuti interrati nel cantiere Pedemontana? Un video-segnalazione lancia l'allarme

Il video di un camion che scarica terra per seppellire alcuni sacchi di rifiuti lungo un terrapieno della superstrada Pedemontana Veneta ha fatto scattare le polemiche, anche politiche ...

Francesco Acerbi ci sarà nel derby contro la Roma: allarme rientrato in casa Lazio. Inzaghi può tornare a respirare: Acerbi, venerdì sera, ci sarà. La Lazio si avvicina a gran ...Il video di un camion che scarica terra per seppellire alcuni sacchi di rifiuti lungo un terrapieno della superstrada Pedemontana Veneta ha fatto scattare le polemiche, anche politiche ...