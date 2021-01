«L’Aria di Domenica» sospesa per i bassi ascolti (Di martedì 12 gennaio 2021) L'Aria di Domenica, Myrta Merlino L’Aria di Domenica non tira più. Anzi, non ha mai tirato troppo. E infatti La7 l’ha sospesa dopo solo sei puntate. La trasmissione d’approfondimento del pomeriggio Domenicale condotta da Myrta Merlino si è fermata con la pausa natalizia e con l’anno nuovo non ha più rivisto le luci della messa in onda. A fermarne la corsa, dopo poco più di un mese dal debutto, gli ascolti bassi. Che il programma d’attualità, troppo simile alla sua versione feriale, corresse il rischio di avere il respiro corto lo avevamo scritto lo scorso 15 novembre, all’esordio del nuovo esperimento di La7. E, in effetti, il talk show in questione non è mai decollato, anche e soprattutto a livello di ascolti: la media registrata, inferiore al 3% , ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 12 gennaio 2021) L'Aria di, Myrta Merlinodinon tira più. Anzi, non ha mai tirato troppo. E infatti La7 l’hadopo solo sei puntate. La trasmissione d’approfondimento del pomeriggiole condotta da Myrta Merlino si è fermata con la pausa natalizia e con l’anno nuovo non ha più rivisto le luci della messa in onda. A fermarne la corsa, dopo poco più di un mese dal debutto, gli. Che il programma d’attualità, troppo simile alla sua versione feriale, corresse il rischio di avere il respiro corto lo avevamo scritto lo scorso 15 novembre, all’esordio del nuovo esperimento di La7. E, in effetti, il talk show in questione non è mai decollato, anche e soprattutto a livello di: la media registrata, inferiore al 3% , ...

lucaccini_carla : RT @Patty66509580: La7 sospende “L’Aria di Domenica” per i bassi ascolti. Ma @MyrtaMerlino commenta: “Esperimento pienamente riuscito” ????????… - IvanoSavergnini : L’Aria che tira Domenica non funziona perché la sig.ra Merlino è sempre accondiscendente con gli ospiti. Sembra un salottino di comari - hele_fr : RT @Michele_Arnese: La trasmissione di La7 'L'Aria di domenica' condotta da Myrta Merlino non è più prevista in palinsesto, colpa dei bassi… - Stop_SelfInjury : RT @Michele_Arnese: La trasmissione di La7 'L'Aria di domenica' condotta da Myrta Merlino non è più prevista in palinsesto, colpa dei bassi… - frau101_f : RT @Virus1979C: La7 sospende 'L'Aria di Domenica' per i bassi ascolti. Ma Myrta Merlino commenta: 'Esperimento pienamente riuscito' - Il Fa… -

