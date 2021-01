L’Aria di Domenica chiude per gli ascolti/ Myrta Merlino: "Una nuova edizione..." (Di martedì 12 gennaio 2021) L'aria di Domenica chiude per gli ascolti. Myrta Merlino commenta la decisione di La7: "Esperimento riuscito. Stiamo ragionando su una sua riedizione". Leggi su ilsussidiario (Di martedì 12 gennaio 2021) L'aria diper glicommenta la decisione di La7: "Esperimento riuscito. Stiamo ragionando su una sua ri".

