Lana Del Rey: ascolta il singolo Chemtrails Over The Country Club (cover e tracklist dell'album) (Di martedì 12 gennaio 2021) A tre mesi da Let Me Love You Like A Woman Lana Del Rey è tornata con il singolo Chemtrails Over The Country Club, che è anche la title track del nuovo album in uscita il 19 marzo. Il pezzo è in pieno stile Lana e forse è il mio preferito dai tempi da quella perla di Lust For Life ft The Weeknd. Promosso anche il video musicale, nel quale vediamo la grandje djiva a bordo della sua cadillacchi che prende il volo nel mezzo di un uragano, mentre a terra ci sono delle lupe mannare glamurose. Unica pecca di questa clip? Mi aspettavo almeno un piccolo cameo per la più grande delle djive… La cantante (che recentemente è stata attaccata dalla collega Azealia Banks) ha anche pubblicato la copertina e la tracklist del nuovo disco.

