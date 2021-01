Lamantino sfregiato con la scritta “Trump” incisa sulla schiena: è caccia ai responsabili del gesto abominevole – IMMAGINI FORTI (Di martedì 12 gennaio 2021) Un Lamantino è stato sfregiato da alcuni vandali che gli hanno inciso la scritta “Trump” sulla schiena. È successo in Florida, negli Stati Uniti: il povero animale è stato avvistato alla sorgente Blue Hole, nelle acque dell’Homosassa River e immortalato in un video diventato virale in Rete. Ora rischia di morire a causa delle ferite per questo le autorità locali assieme al Centro per la diversità biologica hanno offerto una ricompensa da 5mila dollari a chiunque fornisca informazioni utili all’individuazione responsabile o ai responsabili del gesto. Rischiano una multa fino a 50mila dollari e una condanna fino a un anno di carcere dal momento che il Lamantino è una specie protetta, tutelata anche da una serie di leggi statali e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Unè statoda alcuni vandali che gli hanno inciso la. È successo in Florida, negli Stati Uniti: il povero animale è stato avvistato alla sorgente Blue Hole, nelle acque dell’Homosassa River e immortalato in un video diventato virale in Rete. Ora rischia di morire a causa delle ferite per questo le autorità locali assieme al Centro per la diversità biologica hanno offerto una ricompensa da 5mila dollari a chiunque fornisca informazioni utili all’individuazione responsabile o aidel. Rischiano una multa fino a 50mila dollari e una condanna fino a un anno di carcere dal momento che ilè una specie protetta, tutelata anche da una serie di leggi statali e ...

