L'allarme di Ricciardi: "Subito lockdown o vaccinazioni a rischio"

AGI - Servirebbe un lockdown "subito, forte, di almeno un mese, per abbattere i contagi e riuscire a riprendere il tracciamento. Altrimenti si rischia di mettere a repentaglio la campagna vaccinale". E' l'allarme lanciato all'AGI da Walter Ricciardi, ordinario d'Igiene e Medicina Preventiva all'Università Cattolica e consulente del ministro Speranza. "Il sistema dei 'colori' - spiega - di per sé è ottimo, è giusto adeguare le misure alle specificità dei singoli territori. Ma la situazione ora è tale che avremmo bisogno di un lockdown forte per un mese, con l'obiettivo di tornare a un'incidenza settimanale di 50 casi per 100mila abitanti, la soglia che ci consentirebbe di ripartire con il tracciamento e far tornare l'epidemia sotto controllo. Purtroppo i dati parlano chiaro: c'è un peggioramento nel numero di casi, nei ricoveri, e abbiamo già superato ..."

