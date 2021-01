L’allarme dell’Fbi: “Se Trump viene rimosso rischio di una rivolta armata” (Di martedì 12 gennaio 2021) Washington, 12 gen – E’ sempre più alta la tensione negli Stati Uniti. Dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio, la successiva censura social contro Donald Trump e la richiesta di impeachment presentata dai democratici, la strada che porta da qui al 20 gennaio, giorno previsto per l’insediamento del neo presidente Joe Biden, potrebbe riservare ulteriori sorprese. Stando ad un bollettino interno dell’Fbi diffuso da alcune testate Usa – tra cui l’Abc e la Cnn – dal 16 fino al 20 gennaio sarebbero in programma “rivolte armate” in tutte e 50 le capitali degli Stati americani. La notizia arriva proprio mentre le forze dell’ordine locali, statali e federali stanno intensificando i dispositivi di sicurezza intorno al Campidoglio proprio in vista dell’insediamento di Biden. Per l’Fbi possibile un nuovo assalto al Campidoglio dei sostenitori di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 gennaio 2021) Washington, 12 gen – E’ sempre più alta la tensione negli Stati Uniti. Dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio, la successiva censura social contro Donalde la richiesta di impeachment presentata dai democratici, la strada che porta da qui al 20 gennaio, giorno previsto per l’insediamento del neo presidente Joe Biden, potrebbe riservare ulteriori sorprese. Stando ad un bollettino internodiffuso da alcune testate Usa – tra cui l’Abc e la Cnn – dal 16 fino al 20 gennaio sarebbero in programma “rivolte armate” in tutte e 50 le capitali degli Stati americani. La notizia arriva proprio mentre le forze dell’ordine locali, statali e federali stanno intensificando i dispositivi di sicurezza intorno al Campidoglio proprio in vista dell’insediamento di Biden. Per l’Fbi possibile un nuovo assalto al Campidoglio dei sostenitori di ...

