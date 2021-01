La svolta digital del foodservice italiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Il 2020 nel mondo del fuoricasa sarà ricordato come l’anno dell’affermazione dell’e-commerce, del delivery e del take away: con i limiti imposti per fronteggiare la pandemia, gli operatori del foodservice hanno dovuto sviluppare e investire su queste modalità “alternative” per poter proseguire le loro attività. Ma erano pronti ad affrontare queste novità, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione del ciclo delle merci? La risposta arriva dallo studio che GS1 Italy ha affidato a TradeLab, che ha intervistato 66 manager dei quattro segmenti dell’Ho.Re.Ca.: produzione, distribuzione, catene di ristorazione commerciale e ristorazione collettiva. «digitalizzare il ciclo delle merci significa mantenere allineato il flusso fisico dei prodotti e il flusso informativo a esso correlato. Questa ricerca ha mostrato che in Italia la ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 gennaio 2021) Il 2020 nel mondo del fuoricasa sarà ricordato come l’anno dell’affermazione dell’e-commerce, del delivery e del take away: con i limiti imposti per fronteggiare la pandemia, gli operatori delhanno dovuto sviluppare e investire su queste modalità “alternative” per poter proseguire le loro attività. Ma erano pronti ad affrontare queste novità, in particolare per quanto riguarda laizzazione del ciclo delle merci? La risposta arriva dallo studio che GS1 Italy ha affidato a TradeLab, che ha intervistato 66 manager dei quattro segmenti dell’Ho.Re.Ca.: produzione, distribuzione, catene di ristorazione commerciale e ristorazione collettiva. «izzare il ciclo delle merci significa mantenere allineato il flusso fisico dei prodotti e il flusso informativo a esso correlato. Questa ricerca ha mostrato che in Italia la ...

Colarocco : RT @CircoloGT: Nel bene e nel male, questo evento sarà ricordato come un punto di svolta nella battaglia per il controllo digital speech. #… - avv_gioia : RT @CircoloGT: Nel bene e nel male, questo evento sarà ricordato come un punto di svolta nella battaglia per il controllo digital speech. #… - CircoloGT : Nel bene e nel male, questo evento sarà ricordato come un punto di svolta nella battaglia per il controllo digital… - ma_rosati : Digital banking alla svolta, il 2021 anno spartiacque - Lover_benefit : Consumatore connesso e digital engagement: 2020 anno della svolta -

Ultime Notizie dalla rete : svolta digital La svolta digital del foodservice italiano Linkiesta.it Western Digital annuncia nuove SSD: orizzonte 4TB

Western Digital alza l'asticella delle proprie SSD e la porta a quota 4TB: ecco tutti i prodotti lanciati per ampliare la famiglia in ambito storage.

AMERICA/VENEZUELA - Violazioni al diritto all'informazione e al diritto al lavoro dei giornalisti denunciate dall'arcidiocesi di Caracas

Caracas (Agenzia Fides) - Sabato 9 gennaio 2021 si è svolta in modalità virtuale la terza sessione dell'Assemblea Plenaria Ordinaria dell'Episcopato Venezuelano (CEV), durante la quale gli Arcivescovi ...

Western Digital alza l'asticella delle proprie SSD e la porta a quota 4TB: ecco tutti i prodotti lanciati per ampliare la famiglia in ambito storage.Caracas (Agenzia Fides) - Sabato 9 gennaio 2021 si è svolta in modalità virtuale la terza sessione dell'Assemblea Plenaria Ordinaria dell'Episcopato Venezuelano (CEV), durante la quale gli Arcivescovi ...