La storia di Eve Vorley: dai porno alla dirigenza del West Ham (Di martedì 12 gennaio 2021) Eve Vorley è stata eletta nel consiglio di amministrazione del West Ham, dai film a luci rosse al mondo del calcio il passo è stato breve. Si tratta di un'imprenditrice inglese, il suo vero nome è Emma Benton-Hughes e già da tempo è partner del co-presidente del club inglese, David Sullivan. Segue spesso le partite degli Hammers ed è una grande tifosa. Il West Ham sta disputando una buona stagione in Premier League, in 17 partite ha conquistato 26 punti frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. L'obiettivo è quella di mantenere la categoria, ma la zona Europa non è poi così lontana. Chi è Eve Vorley Eve Vorley è un'imprenditrice inglese di 55 anni. Il suo passato è stato molto discusso e ha portato motivo di interesse tra i tifosi. E' infatti comparsa in Senza veli su alcuni giornali scandalistici ...

