La serie Netflix Sonic non si baserà sui fumetti (Di martedì 12 gennaio 2021) Netflix ha annunciato a dicembre 2020 di lavorare a una serie animata 3D dedicata a Sonic the Hedgehog, il famoso porcospino blu di SEGA. La produzione sarà frutto di una collaborazione con Wild Brain (possiede serie come Teletubbies e Inspector Gadget) , Man of Action Entertainment (un collettivo di scrittori che hanno lavorato a progetti come Ben 10 e Big Hero 6) e SEGA. Cosa si sa della serie Netflix su Sonic? Finora non sono trapelate molte indiscrezioni circa la serie Sonic, che arriverà nel 2022. Sappiamo però con certezza che non si baserà sulla saga a fumetti IDW. A confermarlo è stato proprio uno degli scrittori di fumetti Ian Flynn, che in un recente W&A di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 12 gennaio 2021)ha annunciato a dicembre 2020 di lavorare a unaanimata 3D dedicata athe Hedgehog, il famoso porcospino blu di SEGA. La produzione sarà frutto di una collaborazione con Wild Brain (possiedecome Teletubbies e Inspector Gadget) , Man of Action Entertainment (un collettivo di scrittori che hanno lavorato a progetti come Ben 10 e Big Hero 6) e SEGA. Cosa si sa dellasu? Finora non sono trapelate molte indiscrezioni circa la, che arriverà nel 2022. Sappiamo però con certezza che non sisulla saga aIDW. A confermarlo è stato proprio uno degli scrittori diIan Flynn, che in un recente W&A di ...

