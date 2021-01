La regina afroamericana e gli omosessuali | pure Bridgerton si piega al politicamente corretto

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 12 gennaio 2021) Erika Pomellaè una serie in cima ai prodotti più visti su Netflix, ma nella trasposizione da libro a serie tv Shonda Rhimes si è presa molte libertà, sfruttando undecisamente forzato Il 25 dicembre è arrivata su Netflix, la nuova serie creata da Shonda Rhimes, che è balzata immediatamente in cima alla lista dei prodotti più visti sulla nota piattaforma streaming. Ambientata in piena epoca Regency (quindi all'inizio del 1800),segue la nascita della storia d'amore tra Daphne (interpretata da Phoebe Dynevor) e il duca Simon Bassett (Ragé-Jean Page). I due, infatti, decidono di fingersi interessati l'uno all'altra per aggirare gli ostacoli della stagione mondana di Londra, quando ogni ballo era una sorta di mercato della carne, in ...