La prima consegna del vaccino Moderna solo alle Regioni “virtuose”. Arcuri: «Nessuna punizione, la fornitura è troppo piccola» (Di martedì 12 gennaio 2021) Suona come una specie di punizione l’ipotesi che oggi lega l’Italia alla consegna delle prime 47mila dosi di vaccino Moderna contro il Coronavirus prevista nelle prossime ore. Riceveranno la prima tranche di fornitura solo le Regioni “virtuose”, quelle cioè che in questa prima fase stanno dimostrando di riuscire a smaltire, attraverso un numero elevato di somministrazioni, più rapidamente le dosi. Niente premio per le ultime in classifica che quindi vedranno distribuito solo il terzo carico di Pfizer arrivato in Italia nella giornata di ieri. Ma dal team di lavoro del commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, raggiunto da Open proprio durante le complesse ore di decisione ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021) Suona come una specie dil’ipotesi che oggi lega l’Italia alladelle prime 47mila dosi dicontro il Coronavirus prevista nelle prossime ore. Riceveranno latranche dile”, quelle cioè che in questafase stanno dimostrando di riuscire a smaltire, attraverso un numero elevato di somministrazioni, più rapidamente le dosi. Niente premio per le ultime in classifica che quindi vedranno distribuitoil terzo carico di Pfizer arrivato in Italia nella giornata di ieri. Ma dal team di lavoro del commissario per l’emergenza Domenico, raggiunto da Open proprio durante le complesse ore di decisione ...

petergomezblog : Vaccino Covid, in Italia, 80mila dosi in un giorno. Il totale arriva a 259mila. Italia seconda in Ue dopo la Germa… - messveneto : In arrivo altre 15 mila dosi in Friuli Venezia Giulia. E ora la Regione attende novità sul vaccino di Moderna: Nuov… - itmxtranslate : @MBC_entertain @OfficialMonstaX [TRAD ITA] [Trailer] Cerchiamo buoni ristoranti con consegna a domicilio nascosti… - itmxtranslate : [TRAD ITA] [Trailer] Cerchiamo buoni ristoranti con consegna a domicilio nascosti nella nostra area?? Verso dove… - il_laocoonte : @aaorsi72 @enricoruggeri io avrei pensato ad una rete di protezione x gli anziani, consegna di cibo e medicine a ca… -