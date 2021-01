La nuova bozza del Recovery Plan italiano (Di martedì 12 gennaio 2021) La giornata in tempo reale Governo, Zingaretti: 'Provocare una crisi è un errore politico' - Crimi: 'Se Renzi ritira i ministri, fuori dal prossimo esecutivo' Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 gennaio 2021) La giornata in tempo reale Governo, Zingaretti: 'Provocare una crisi è un errore politico' - Crimi: 'Se Renzi ritira i ministri, fuori dal prossimo esecutivo'

gualtierieurope : Abbiamo consegnato al Presidente @GiuseppeConteIT la nuova bozza del #RecoveryPlan. In oltre 170 pagine sono espost… - CatalfoNunzia : Nella nuova bozza del #RecoveryFund è stata accolta la mia richiesta di più fondi alle politiche del lavoro. 7,1 ml… - fanpage : ?? Ultim'ora La nuova bozza del Recovery Plan è stata appena inviata a tutti i ministri. In cosa consiste. - Mariagi22629904 : RT @gualtierieurope: Abbiamo consegnato al Presidente @GiuseppeConteIT la nuova bozza del #RecoveryPlan. In oltre 170 pagine sono esposte l… - ChicoCayetano : RT @Pinucci63757977: Un documento di 170 pagine reso disponibile alle 21e30 di sera da approvare entro le 24 ore successive, prendere o las… -