La mamma ‘non legale’ non può far dimettere il figlio dall’ospedale

ROMA – "Mio figlio ha avuto una malattia autoimmune, si deve sottoporre ogni anno a follow-up pediatrici. Quest'anno per la pandemia non potevamo entrare entrambi i genitori in ospedale e lui ha scelto me. Io sono il genitore non legale, non riconosciuto dalla legge perché non l'ho partorito. Ho seguito tutto il day hospital, con tutte le deleghe della madre legale in tasca, con l'ansia che qualcuno mi fermasse e mi dicesse che non avrei potuto essere lì con un bambino di sei anni. Finiti gli adempimenti e le visite, ho dovuto subire l'umiliazione di non riuscire ad avere le dimissioni perché non ero la madre legale, nonostante le deleghe, ed è stata fatta salire la madre legale. Tutto questo davanti a un bambino di sei anni, al quale non è facile spiegare che uno dei suoi genitori non è riconosciuto legalmente, perché l'omofobia e la mancanza di diritti per un bambino non sono così elementari".

