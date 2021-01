La Juventus vuole il Messi d’Austria: chi è Yusuf Demir (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Juventus sta sondando il terreno per il centrocampista offensivo del Rapid Vienna Yusuf Demir, il più giovane esordiente nel campionato austriaco. Prosegue il progetto di ringiovanimento della rosa da parte dei dirigenti della Juventus, che hanno già puntato gli occhi su quello che potrebbe essere il prossimo acquisto, nonostante il percorso per portarlo a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lasta sondando il terreno per il centrocampista offensivo del Rapid Vienna, il più giovane esordiente nel campionato austriaco. Prosegue il progetto di ringiovanimento della rosa da parte dei dirigenti della, che hanno già puntato gli occhi su quello che potrebbe essere il prossimo acquisto, nonostante il percorso per portarlo a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

