La #flexibilitychallenge su TikTok | la sfida per i più “snodati”

Leggi su vanityfair

(Di martedì 12 gennaio 2021) Se ultimamente siete capitati sul profilo TikTok di Vanessa Hudgens non può esservi sfuggito il suo ultimo video, quello in cui si sfila di dosso una felpa con il piede. Per chi non l’ha ancora visto, potrebbe non essere troppo chiara la dinamica, quindi ecco qui: @vanessahudgens##flexibilitychallenge @iamdanileigh Did itttttt ?? Monique – DaniLeigh