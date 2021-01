La disciplina del conflitto d’interesse per il pubblico dipendente, incluso il personale scolastico (Di martedì 12 gennaio 2021) Un parere forino dall’ANAC, il 10 giugno del 2015, ricostruisce il quadro normativo sussistente in materia di conflitto d’interesse per il pubblico dipendente. Se ne riportano i passaggi ritenuti di maggior interesse e che interessano ovviamente anche il comparto scuola ed il personale scolastico L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 gennaio 2021) Un parere forino dall’ANAC, il 10 giugno del 2015, ricostruisce il quadro normativo sussistente in materia diper il. Se ne riportano i passaggi ritenuti di maggior interesse e che interessano ovviamente anche il comparto scuola ed ilL'articolo .

Stefano01980125 : @Gigi_Piada75 @semanthide3 @GuidoCrosetto E il giudice dice:Si deve concludere che la disciplina contrattuale non p… - LaStampa : La borgarina dell’Esercito seconda nel Super G di St.Anton si riporta in terza posizione nella classifica generale… - CacciaRaimondo : @granmartello @AnCatDubh8 Ma noi stiamo diventando così? Tutti? Perché questo non è un uomo, questo è un animale, a… - HenrySommo : RT @Librimondadori: Non solo #LaReginaDegliScacchi. Se grazie alla serie Netflix vi siete appassionati a questa disciplina, il 19 gennaio p… - fisco24_info : PEX e commercialità: criterio formale necessario ma non sufficiente: Con riferimento alla disciplina della particip… -

Ultime Notizie dalla rete : disciplina del Investimenti in beni strumentali: luci e ombre della nuova disciplina Euroconference NEWS Mondi alieni, in una docufiction il world building di Netflix

Netflix si cimenta nella costruzione di mondi complessi e ci porta alla scoperta di alcuni magnifici pianeti. Che in realtà non esistono.

Nasce il Nordic walking park, 5 nuovi percorsi

È anche un Nordic Walking Park. Il Parco è sempre più una vera grande palestra a cielo aperto in città, un ambiente in grado di soddisfare le esigenze di ogni sportivo che pratichi la sua disciplina a ...

Netflix si cimenta nella costruzione di mondi complessi e ci porta alla scoperta di alcuni magnifici pianeti. Che in realtà non esistono.È anche un Nordic Walking Park. Il Parco è sempre più una vera grande palestra a cielo aperto in città, un ambiente in grado di soddisfare le esigenze di ogni sportivo che pratichi la sua disciplina a ...