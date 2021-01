La crisi è ormai alle porte: da Boschi a Delrio, ecco come cambierà il governo (Di martedì 12 gennaio 2021) Resistere nonostante tutto e tutti, con l’appoggio di “responsabili” veri o presunti in arrivo per prestare soccorso. O forse cedere all’ipotesi di un “rimpastino” per tacitare gli animi più accalorati. Meglio ancora, creare un vero e proprio Conte-ter, con nuovi, più solidi equilibri. Sempre con il rischio, però, che tutto si sfaldi come un castello di carta e che l’unica strada praticabile sia quella del voto. Tutti scenari che si rincorrono da settimane ormai, con la crisi che si fa sempre più vicina: Matteo Renzi è andato ormai decisamente oltre nelle bordate lanciate contro l’esecutivo e una marcia indietro totale non sembra ormai più ipotizzabile, pena il pubblico sbugiardamento. E così all’Avvocato del Popolo non resta che ragionare sul modo migliore per affrontare la tempesta in arrivo, sempre ... Leggi su ilparagone (Di martedì 12 gennaio 2021) Resistere nonostante tutto e tutti, con l’appoggio di “responsabili” veri o presunti in arrivo per prestare soccorso. O forse cedere all’ipotesi di un “rimpastino” per tacitare gli animi più accalorati. Meglio ancora, creare un vero e proprio Conte-ter, con nuovi, più solidi equilibri. Sempre con il rischio, però, che tutto si sfaldiun castello di carta e che l’unica strada praticabile sia quella del voto. Tutti scenari che si rincorrono da settimane, con lache si fa sempre più vicina: Matteo Renzi è andatodecisamente oltre nelle bordate lanciate contro l’esecutivo e una marcia indietro totale non sembrapiù ipotizzabile, pena il pubblico sbugiardamento. E così all’Avvocato del Popolo non resta che ragionare sul modo migliore per affrontare la tempesta in arrivo, sempre ...

CASERTA – La crisi causata dal Covid-19 ha dato un duro colpo a tutto il territorio nazionale ma ancor di più Caserta sprofonda al terzultimo posto per occupazione di lavoro, infatti “ Il Capoluogo ca ...

Le speranze di Giuseppe Conte e del suo esecutivo di andare avanti sono appese alle 12 ore che separano dal consiglio dei ministri sul Recovery Plan ...

