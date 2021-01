La crisi di Rosalinda Cannavò dopo il video del fidanzato: “Non sono più sicura..” (Di martedì 12 gennaio 2021) Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip 5 si è mostrata molto dubbiosa del suo rapporto con il fidanzato Giuliano, con cui in questi giorni ha festeggiato 10 anni di fidanzamento. I dubbi di Rosalinda dopo la puntata Rosalinda Cannavò al GF Vip 5 ha ricevuto un videomessaggio dal fidanzato ma la sua reazione e quello che è successo durante la notte hanno acceso molti dubbi nei telespettatori. Da alcuni giorni, infatti, Rosalinda ha parlato più volte del suo cambiamento in casa, in cui finalmente si sente più donna e questo l’ha portata a rivedere il suo rapporto con Giuliano che va avanti da molti anni ma con tanti alti e bassi. La Cannavò, infatti, aveva raccontato che si erano lasciati varie volte, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 12 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 5 si è mostrata molto dubbiosa del suo rapporto con ilGiuliano, con cui in questi giorni ha festeggiato 10 anni di fidanzamento. I dubbi dila puntataal GF Vip 5 ha ricevuto unmessaggio dalma la sua reazione e quello che è successo durante la notte hanno acceso molti dubbi nei telespettatori. Da alcuni giorni, infatti,ha parlato più volte del suo cambiamento in casa, in cui finalmente si sente più donna e questo l’ha portata a rivedere il suo rapporto con Giuliano che va avanti da molti anni ma con tanti alti e bassi. La, infatti, aveva raccontato che si erano lasciati varie volte, ...

