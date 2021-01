La corte suprema dell’India ha sospeso l’entrata in vigore delle nuove leggi sull’agricoltura, contestate da mesi (Di martedì 12 gennaio 2021) La corte suprema dell’India ha sospeso «fino a nuova comunicazione» l’entrata in vigore di tre leggi relative alla liberalizzazione del commercio agricolo, approvate a fine settembre dal governo guidato dal primo ministro Narendra Modi e molto contestate dagli agricoltori. Da Leggi su ilpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Laha«fino a nuova comunicazione»indi trerelative alla liberalizzazione del commercio agricolo, approvate a fine settembre dal governo guidato dal primo ministro Narendra Modi e moltodagli agricoltori. Da

