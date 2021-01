La Corrispondenza la trama del film su Rai Movie mercoledì 13 gennaio

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lailsu Rai13e trailer Laè ilscelto da Rai(canale 24 del digitale terrestre) per la prima serata di13drammatico e romantico diretto da Giuseppe Tornatore, uscito nel 2016 e dalla durata di 122 minuti. Ilha vinto il David Giovane e ha incassato 3,1 milioni in Italia, girato in inglese e italiano tra il lago d’Orta, Edimburgo, Trento, Bolzano e altre location tra Italia e Regno Unito, ilha la colonna sonora composta da Ennio Morricone. Laladelsu Rai ...