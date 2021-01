La censura chiama censura Anche in Europa

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il risultato sarà più. Piùper difendersi – forse – dal terrorismo. Esattamente come è avvenuto negli States dopo le Torri Gemelle. Solo che qui siamo in, a Bruxelles. Che pure, fino a qualche tempo fa, si vantava delle leggi più avanzate in tema dei diritti individuali. In tema di diritti digitali. La notizia è che ieri la “commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni” (definizione che oggi suona un po’ ironica; comunque … Continua L'articolo proviene da il manifesto.