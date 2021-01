La Casa di carta, Rio crolla di nuovo: “Sono bastati sei giorni per distruggermi” (Di martedì 12 gennaio 2021) La Casa di carta, l’attore di Rio piange sui social e fa preoccupare i fan. È in isolamento per via del Covid ed espone le sue emozioni Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miguel Herra?n (@miguel.g.herran) Miguel Herrán, l’attore madrileno divenuto famoso per aver interpretato il ruolo di Rio nella L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 12 gennaio 2021) Ladi, l’attore di Rio piange sui social e fa preoccupare i fan. È in isolamento per via del Covid ed espone le sue emozioni Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miguel Herra?n (@miguel.g.herran) Miguel Herrán, l’attore madrileno divenuto famoso per aver interpretato il ruolo di Rio nella L'articolo proviene da YesLife.it.

gallavichexile : @repfolklorered la casa di carta - Roby43140877 : RT @DSant65: “La carta del demonio “-Il globalista #Bergoglio nella casa del demonio .La Tv di propaganda #Berlusconiana in una lunga inter… - Cassand03774958 : @casiftangeles Il problema è che Mario oltre che andare per i cazzi suoi e per questo non gradito al re e regina de… - FabioCasalucci : @emmezetaJ Azz... ti ho fatto da spoiler. Me ne rammarico, ma credevo che guardando la casa di carta queste fossero… - xxxmvnxela : io: mi piace la casa di carta per la trama la trama: -