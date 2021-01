La Casa di Carta, Miguel Herrán (Rio) in lacrime sui social preoccupa i fan (Di martedì 12 gennaio 2021) La Casa di Carta guarda le foto La Casa di Carta torna a far parlare di sé. E non per un imminente ritorno in tv. Miguel Herrán, attore famoso in tutto il mondo per aver interpretato Rio nella seguitissima serie tv, che già in passato aveva fatto preoccupare i propri fan rivelando i propri momenti di sconforto e i problemi legati alla depressione, ha avuto un nuovo crollo. E, in lacrime, ha pubblicato alcune immagini sui social raccontando che «sono bastati sei giorni per ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 gennaio 2021) Ladiguarda le foto Laditorna a far parlare di sé. E non per un imminente ritorno in tv., attore famoso in tutto il mondo per aver interpretato Rio nella seguitissima serie tv, che già in passato aveva fattore i propri fan rivelando i propri momenti di sconforto e i problemi legati alla depressione, ha avuto un nuovo crollo. E, in, ha pubblicato alcune immagini suiraccontando che «sono bastati sei giorni per ...

RADIOBRUNO1 : Miguel Herràn, attore de 'La casa di carta', in lacrime su Instagram: fan preoccupati #LaCasaDePapel #MiguelHerran… - sara80271757 : RT @Terra_Pianeta: Risolviamo così: DNA e mRNA CLIMA e METEO Non sono sinonimi! Post-it da appendere i… - mario_bontempo : RT @first_measure: @lageloni Sono soldi nostri e’ oltraggioso prendere in giro chi ne vuole sapere di più. In un paese normale tutto il gov… - nickbluebox : RT @Terra_Pianeta: Risolviamo così: DNA e mRNA CLIMA e METEO Non sono sinonimi! Post-it da appendere i… - baiasilente : RT @first_measure: @lageloni Sono soldi nostri e’ oltraggioso prendere in giro chi ne vuole sapere di più. In un paese normale tutto il gov… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Carta La Casa di Carta, Jaime Lorente e Maria Pedraza si sono lasciati Corriere dello Sport.it Kalós è la prima casa editrice certificata in Sicilia

Edizioni Kalós è la prima casa editrice certificata in Sicilia. Un traguardo importante per la storica realtà palermitana guidata dal 2018 da Giovanni Lo Giudice ...

Poste Italiane: Misure anti-Covid, i servizi finanziari e postali disponibili anche on line

Per limitare al massimo gli assembramenti l’Azienda invita i cittadini ad utilizzare gli altri canali di accesso ai servizi di Poste ...

Edizioni Kalós è la prima casa editrice certificata in Sicilia. Un traguardo importante per la storica realtà palermitana guidata dal 2018 da Giovanni Lo Giudice ...Per limitare al massimo gli assembramenti l’Azienda invita i cittadini ad utilizzare gli altri canali di accesso ai servizi di Poste ...