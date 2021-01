La Annunziata difende Trump e Libero: “Zuckerberg non fa il ca**o che gli pare” (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – Per la giornalista Lucia Annunziata la limitazione dell’account di Libero da parte di Twitter “è un fatto gravissimo, sono preoccupatissima del controllo dall’alto di queste società che fanno questa operazione”. E lo stesso vale per Trump con Facebook. Annunziata: “I social non sono affatto neutri” Lucia Annunziata in una lunga intervista con l’Adnkronos, commenta i recenti ban social perpetrati ai danni della sfera “sovranista”: “E’ il principio che io non condivido. E’ la politicizzazione della libertà di espressione, che si traduce nella libertà di stampa, che poi arriva anche su di noi” dice l’Annunziata “Il risultato di questo controllo qual è? E’ la prova provata che noi abbiamo consegnato i nostri destini a istituzioni che consideriamo non dico benefiche, ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – Per la giornalista Luciala limitazione dell’account dida parte di Twitter “è un fatto gravissimo, sono preoccupatissima del controllo dall’alto di queste società che fanno questa operazione”. E lo stesso vale percon Facebook.: “I social non sono affatto neutri” Luciain una lunga intervista con l’Adnkronos, commenta i recenti ban social perpetrati ai danni della sfera “sovranista”: “E’ il principio che io non condivido. E’ la politicizzazione della libertà di espressione, che si traduce nella libertà di stampa, che poi arriva anche su di noi” dice l’“Il risultato di questo controllo qual è? E’ la prova provata che noi abbiamo consegnato i nostri destini a istituzioni che consideriamo non dico benefiche, ma ...

