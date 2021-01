Kitikaka – Dai che arriva | certamente telefona | male che vada manda una lettera E invece Roberto Baggio dà buca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) Aggiungi un posto a tavola che c’è uno gnari in più. Ermes Rubagotti? Naaaaa (frassichiano ndr). Robertino. Seeeee. Che però non viene. “E alura? (sesanta minücc, nè piö nè méno)”. E alura niente, anzi tutto. Perché a TeleTutto, la tv bresciana dove, come all’ipermercato, trovi ogni genere di programma, sempre se la regione è in zona gialla o bianca o viola a strisce verdi (aspettiamo comunque con Speranza), c’è una puntata speciale di Parole di calcio.slambròt,balabiot. S’intitola Brescia 20 – Dream Team. Ed è la serata di gala dove conduttrice e co-conduttore elencano il 3-4-1-2 dei sogni degli ultimi vent’anni delle rondinelle, dopo un lungo sondaggio effettuato in collaborazione con il Giornale di Brescia. Una roba che uno pensa, e ride, e dice: le solite cose da provinciali. In porta pinco pallino; ...