King Arthur | la saga arturiana rimessa a nuovo e scene di battaglia imperdibile

(Di martedì 12 gennaio 2021)Canale 9 ore 21.25. Con Clive Owen, Keira Knightley, Stellan Skarsgard. Regia di Antoine Fuqua. Produzione USA 2004. Durata: 2 ore e 6 minutiLA TRAMA Rivisitazione del mito di re Artù che non sarebbe vissuto dieci secoli fa ma prima , nel 500 dopo Cristo. Artù è un comandante romano che da anni difende il vallo dalle invasioni dei sassoni. Riceve l'ordine dall'imperatore di ritirare le sue truppe dalle terre conquistate, ma non ci sta. Coll'aiuto di un gruppo di soldati scelti (tra cui Tristano e Lancillotto, i futuri cavalieri della tavola rotonda) e della bella Ginevra figlia di un druido, rimarrà dall'altro lato della Manica e si costituirà un suo personale regno.PERCHE' VEDERLO Perché è un film di Antoine Fuqua, grande regista d'azione (ha sfiorato l'Oscar con "Training day") . La...

GamingTalker : King Arthur Knight's Tale, data di uscita in Early Access posticipata di qualche giorno - wimganz : RT @flaminiasabate1: Eravamo un gruppo felice: eravamo Io, Fidel, Cumpaio Segundo, Sotomayor, Lino Padruba e la sua Jazz Band, Tarek Aziz,… - ClaudioMori7 : RT @flaminiasabate1: Eravamo un gruppo felice: eravamo Io, Fidel, Cumpaio Segundo, Sotomayor, Lino Padruba e la sua Jazz Band, Tarek Aziz,… - flaminiasabate1 : Eravamo un gruppo felice: eravamo Io, Fidel, Cumpaio Segundo, Sotomayor, Lino Padruba e la sua Jazz Band, Tarek Azi… -

Ultime Notizie dalla rete : King Arthur

Liberoquotidiano.it

King Arthur: Knight's Tale ora arriverà a fine gennaio. Inizialmente previsto per quest’oggi, l’arrivo su PC in Early Access di King Arthur: Knight’s Tale è stato rinviato di pochi giorni. A darne l’a ...King Arthur: Knight's Tale non verrà lanciato oggi in Early Access ma si farà attendere ancora un pochino. Ecco la nuova data.