Kim Kardashian e Kanye West verso il divorzio: sarà battaglia per il patrimonio e per i figli? (Di martedì 12 gennaio 2021) Stando a quanto riportato dal gossip americano, il divorzio tra Kim Kardashian e Kayne West , genitori di quattro bambini – North, 7anni, Saint, 5, Chicago, 2 e Psalm, un anno – sarebbe ormai imminente. Se la notizia fosse confermata dobbiamo aspettarci di vederne delle belle, considerando che la coppia, secondo Forbes, condivide un patrimonio stellare: 2,1 milioni (netti) di dollari. Dividere l’enorme ricchezza potrebbe essere relativamente facile: i due, con molta probabilità, hanno un accordo prematrimoniale. Ma le cose potrebbero complicarsi quando si tratterà di spartirsi l’impero immobiliare. In ballo, ad esempio, c’è la mega villa nel cuore di Hidden Hills, vicino a Calabasas (Los Angeles), valutata intorno ai 14 milioni di dollari, e tutti i lussuosi «giocattoli» al suo interno, per esempio il lavandino da bagno da 30mila dollari. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 gennaio 2021) Stando a quanto riportato dal gossip americano, il divorzio tra Kim Kardashian e Kayne West , genitori di quattro bambini – North, 7anni, Saint, 5, Chicago, 2 e Psalm, un anno – sarebbe ormai imminente. Se la notizia fosse confermata dobbiamo aspettarci di vederne delle belle, considerando che la coppia, secondo Forbes, condivide un patrimonio stellare: 2,1 milioni (netti) di dollari. Dividere l’enorme ricchezza potrebbe essere relativamente facile: i due, con molta probabilità, hanno un accordo prematrimoniale. Ma le cose potrebbero complicarsi quando si tratterà di spartirsi l’impero immobiliare. In ballo, ad esempio, c’è la mega villa nel cuore di Hidden Hills, vicino a Calabasas (Los Angeles), valutata intorno ai 14 milioni di dollari, e tutti i lussuosi «giocattoli» al suo interno, per esempio il lavandino da bagno da 30mila dollari.

IOdonna : Kim Kardashian e Kanye West: come divideranno proprietà, milioni e figli dopo il divorzio - Wonder_seesaw7 : @JSOOGAG kim amigaa casate con jin asi el se vuelve jin kardashian jakjskjs - Buby79421324 : @GiuliaSalemi93 La Kim Kardashian italiana povera di cervello e non solo .. i poveri ex fidanzati spennati dal ban… - promptoargentvm : I was today years old quando ho scoperto di avere i measurements più larghi di kim Kardashian ma come è possibile scusate - falloutzay : Sogno che Melania Trump e Kim Kardashian si mettano insieme -