Kaspersky rileva una nuova truffa di phishing rivolta agli utenti italiani che sfrutta WhatsApp per carpire i loro dati bancari

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) (Milano, 12 gennaio 2021) - I ricercatori dihannoto unache vede come protagonista, la nota applicazione di messaggistica istantanea utilizzata da oltre due miliardi di persone in 180 Paesi. La, è stata inizialmenteta il 30 dicembre 2020 ed è ancora attiva. Il metodo usato è un classico schema di: l'utente riceve una e-mail in cui viene avvisato che il proprio accountè prossimo alla scadenza e viene dunque invitato a rinnovare la registrazione entro 24 ore per evitare di perdere messaggi, foto e video condivisi. Per completare l'operazione, ...