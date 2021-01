Kamala Harris e le altre personalità che hanno reso le sneaker iconiche (Di martedì 12 gennaio 2021) Nel lungo ed estenuante cammino verso la vicepresidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris ha preferito portare delle scarpe comode. Delle classicissime Converse All Star che, proprio per la loro funzionalità – ma anche grazie al simbolismo storico che le accompagna – hanno fatto la differenza nella linea comunicativa del braccio destro di Joe Biden. E che non potevano che essere celebrate anche post vittoria, nientemeno che in copertina di Vogue US: impossibile infatti, non rendere omaggio alla prima donna Vicepresidente eletta in America, importante segnale di una nuova alba politica. Così com’è stato naturale, per la Harris, farsi immortalare con le sue immancabili sneaker. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 gennaio 2021) Nel lungo ed estenuante cammino verso la vicepresidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris ha preferito portare delle scarpe comode. Delle classicissime Converse All Star che, proprio per la loro funzionalità – ma anche grazie al simbolismo storico che le accompagna – hanno fatto la differenza nella linea comunicativa del braccio destro di Joe Biden. E che non potevano che essere celebrate anche post vittoria, nientemeno che in copertina di Vogue US: impossibile infatti, non rendere omaggio alla prima donna Vicepresidente eletta in America, importante segnale di una nuova alba politica. Così com’è stato naturale, per la Harris, farsi immortalare con le sue immancabili sneaker.

