Juventus | Pistocchi polemico | “Bonucci da rosso come Lucioni | cambia solo la maglia”

"L'anno scorso, in Juventus-Lecce, Lucioni venne espulso per aver privato Bentancur di una evidente possibilità di segnare una rete. In Juventus-Sassuolo, Massa ha solo ammonito Bonucci per la trattenuta su Caputo lanciato verso la porta. Che differenza c'è, maglia a parte?". Maurizio Pistocchi ha pubblicato un tweet in cui analizza in modo polemico l'episodio che a suo dire avrebbe dovuto portare all'espulsione di Bonucci contro il Sassuolo per il fallo da chiara occasione da rete su Caputo, mettendo a confronto quanto accaduto lo scorso anno in Juventus-Lecce con il rosso a Lucioni per un intervento simile su Bentancur.

