Juventus: Paratici, c’è accordo per Scamacca ma forte l’interesse per Milik (Di martedì 12 gennaio 2021) Nell’edizione odierna di Tuttosport risulta chiaro: accordo per Scamacca, ma Paratici vuole Milik. Paratici, nonostante l’accordo per Scamacca, ha un forte interesse per Milik, come … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 12 gennaio 2021) Nell’edizione odierna di Tuttosport risulta chiaro:per, mavuole, nonostante l’per, ha uninteresse per, come … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : PROMEMORIA SETTIMANALE. 'Spett.le @FIGC, le festività sono finite, siamo nel 2021. Potresti per favore ricordare a… - ZZiliani : Sul caso #Suarez la notizia è che nessuno, nè magistrati nè Università, sembra voler fare sconti ai responsabili de… - ZZiliani : Ogni tanto si è occupata anche di sport (corrotto). La miglior cronista nell’inchiesta di Calciopoli. La miglior cr… - elreybianconero : Contatti tra #Juventus e #HertaBerlino. Chieste informazioni per #Bernardeschi che per ora fa muro totale.… - RidTheRock : Non è che la #Juventus ha cambiato idea su #Scamacca.....è che quando hanno sentito che volevano 20/25 milioni di e… -