Juventus-Genoa | Pirlo | “Occhio alla squadra di Ballardini Coppa Italia? Sembra non interessi a nessuno | poi…”

La carica di Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus, alla vigilia del match contro il Genoa valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha caricato i suoi giocatori. La sfida è in programma mercoledì 13 gennaio alle 20.45 all'Allianz Stadium. L'allenatore della "Vecchia Signora", ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a JTV. "All'inizio sembra non interessi a nessuno, poi quando si va avanti piace a tutti giocare. Per arrivare fino in fondo dobbiamo vincere la partita di domani sera. Quella di Ballardini è una squadra da non sottovalutare."

