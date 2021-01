Juventus, Dybala si ferma: ecco quando può rientrare (Di martedì 12 gennaio 2021) Contro il Sassuolo, Paulo Dybala si è infortunato al ginocchio. ecco quando potrebbe rientrare in campo Dopo essere tornato al gol e all’assist, Paulo Dybala si ferma ancora. Il giocatore bianconero si è fatto male nel corso della sfida contro il Sassuolo. Arrivato al JMedial zoppicante, i risultati hanno evidenziato una «lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro». La Joya sarà fuori nel momento decisivo della stagione, con le sfide all’Inter e Bologna in campionato e al Napoli in Supercoppa. L’argentino potrebbe tornare contro la Sampdoria, il 30 gennaio, per la prima sfida del girone di ritorno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Contro il Sassuolo, Paulosi è infortunato al ginocchio.potrebbein campo Dopo essere tornato al gol e all’assist, Paulosiancora. Il giocatore bianconero si è fatto male nel corso della sfida contro il Sassuolo. Arrivato al JMedial zoppicante, i risultati hanno evidenziato una «lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro». La Joya sarà fuori nel momento decisivo della stagione, con le sfide all’Inter e Bologna in campionato e al Napoli in Supercoppa. L’argentino potrebbe tornare contro la Sampdoria, il 30 gennaio, per la prima sfida del girone di ritorno. Leggi su Calcionews24.com

