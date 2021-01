Juve-Napoli | De Laurentiis chiede il rinvio della finale di Supercoppa | il motivo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il presidente Aurelio Deha chiesto ildel match ditrantus, in programma il 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Come scrive la Repubblica, il patron del club partenopeo, ha fatto sapere di non voler giocare il match in programma il 20 gennaio a Reggio Emilia, proponendo di scendere in campo a maggio, a campionato terminato. Nei colloqui con i verticiLega, dov’era presente anche Andrea Agnelli, Deha parlato dell’eccessivo numeri di casi da covid-19 a Reggio Emilia: tesi reputata fragile, in quanto in Campania, per esempio, ci sono più casi rispetto all’Emilia Romagna, con la provincia reggiana che ha un indice di crescita inferiore rispetto ...