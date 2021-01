Judo | Masters Doha 2021 | seconda giornata negativa per l’Italia | Fabio Basile squalificato nei -73 kg

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021)di incontri neldiin programma a(Qatar) è andata in archivio e come era accaduto nel day-1 non sono arrivati piazzamenti significativi per la Nazionale italiana. Nell’ultramoderna Multipurpose Hall il Bel Paese, infatti, ha dovuto fare i conti con riscontri negativi. Erano sette gli azzurri impegnati sul tatami qatariano. Partiamo da, che nei -73 kg si è confrontato con il cubano Magdiel Estrada. Una vittoria facile per l’oro olimpico a Rio de Janeiro nei -66 kg. Sono bastati 50 secondi per chiudere i conti: waza-ari al primo attacco e bis immediatamente, con un pregevole de ashi barai. Nel secondo round ilka italiano ha affrontato il tedesco Igor Wandtke.ha tentato di ...