Joe Biden: "Non ho paura di giurare all'aperto". Trump incontra Pence (Di martedì 12 gennaio 2021) Ieri un messaggio secondo cui Donald Trump avrebbe lasciato l'incarico è apparso sul sito del dipartimento di Stato Usa, alimentando le speculazioni che il presidente si fosse dimesso o che fosse stato rimosso dalla Casa Bianca. Ma si è trattato di un errore e comunque della ulteriore conferma del caos degli ultimi giorni dell'amministrazione Trump. Dopo l'assalto al Congresso, il ministro dell'Interno ad interim Chad Wolf si è dimesso ed è il terzo ministro a lasciare dopo le violenze di Washington. Due agenti della polizia di Capitol Hill sono stati sospesi per il loro ruolo nell'assalto dei manifestanti pro Trump al Congresso: uno si è fatto scattare un selfie con un rivoltoso, un altro ha indossato un cappellino Maga (Make american great again) e ha aiutato i dimostranti a farsi largo nel Congresso. Altri poliziotti sono sotto ...

Agenzia_Ansa : L'#Fbi sta monitorando notizie di 'varie minacce di fare del male al presidente eletto #Joe Biden in vista della ce… - Agenzia_Ansa : #Donald Trump ha approvato una dichiarazione di emergenza per Washington dopo l'assalto al Congresso ordinando l'as… - ilpost : Biden ha fatto anche il richiamo del vaccino per il coronavirus - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: L'#Fbi sta monitorando notizie di 'varie minacce di fare del male al presidente eletto #Joe Biden in vista della cerimoni… - dario74x : RT @Agenzia_Ansa: L'#Fbi sta monitorando notizie di 'varie minacce di fare del male al presidente eletto #Joe Biden in vista della cerimoni… -