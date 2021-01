Jack Angeli, la madre dello “sciamano”: “Rifiuta il cibo del carcere perché non è biologico. Se mangia cibo non bio sta male” (Di martedì 12 gennaio 2021) Jack Angeli, lo “sciamano” seguace delle teorie complottiste della setta di QAnon che ha guidato l’assalto al Congresso americano, non risponde alle domande del giudice e Rifiuta il cibo del carcere perché “non è biologico e se non mangia cibo biologico sta molto male, sta fisicamente male“. A dirlo è Martha Chansley, sua madre, intervistata dalle tv americane mentre usciva dal palazzo di giustizia di Phoenix, in Arizona, dopo il primo interrogatorio del figlio davanti al giudice. La donna ha spiegato ai cronisti che il figlio sta bene ma non mangia dal giorno dell’arresto, ovvero sabato 9 gennaio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021), lo “” seguace delle teorie complottiste della setta di QAnon che ha guidato l’assalto al Congresso americano, non risponde alle domande del giudice eildel“non èe se nonsta molto, sta fisicamente“. A dirlo è Martha Chansley, sua, intervistata dalle tv americane mentre usciva dal palazzo di giustizia di Phoenix, in Arizona, dopo il primo interrogatorio del figlio davanti al giudice. La donna ha spiegato ai cronisti che il figlio sta bene ma nondal giorno dell’arresto, ovvero sabato 9 gennaio, ...

