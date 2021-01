Italia Viva: "Non siamo pazzi traditori, voteremo lo scostamento" (Di martedì 12 gennaio 2021) Se sarà un anello della tregua tra i renziani e Giuseppe Conte o invece un atto slegato dalle tensioni dentro al Governo, da alleati ancora rissosi o addirittura separati, lo dirà l’esito del Consiglio dei ministri sul Recovery plan convocato a palazzo Chigi alle nove e mezza di sera. Perché è in quella sede che si capirà se Matteo Renzi vuole forzare la mano, facendo dimettere le due ministre in quota Iv, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, o se invece il tira e molla con il premier continuerà in una forma più diluita. Ma al di là degli sviluppi, la storia c’è: Italia Viva dirà sì allo scostamento di bilancio da 24 miliardi che servirà a finanziare il decreto Ristori 5. Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera e tra i più vicini a Renzi, lo anticipa a Huffpost: “Ci mancherebbe che non votassimo lo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Se sarà un anello della tregua tra i renziani e Giuseppe Conte o invece un atto slegato dalle tensioni dentro al Governo, da alleati ancora rissosi o addirittura separati, lo dirà l’esito del Consiglio dei ministri sul Recovery plan convocato a palazzo Chigi alle nove e mezza di sera. Perché è in quella sede che si capirà se Matteo Renzi vuole forzare la mano, facendo dimettere le due ministre in quota Iv, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, o se invece il tira e molla con il premier continuerà in una forma più diluita. Ma al di là degli sviluppi, la storia c’è:dirà sì allodi bilancio da 24 miliardi che servirà a finanziare il decreto Ristori 5. Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera e tra i più vicini a Renzi, lo anticipa a Huffpost: “Ci mancherebbe che non votassimo lo ...

