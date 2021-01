Irlanda, il rapporto che fa luce sulle violenze negli istituti religiosi per ragazze madri: 9mila bambini morti a causa dei maltrattamenti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un’inchiesta durata quasi sei anni, tremila pagine, e i numeri di un passato con cui l’Irlanda prova ora a fare i conti. È stato pubblicato oggi il rapporto che fa luce sugli abusi e le torture compiuti in Irlanda tra il 1922 e il 1998 in 18 case per ragazze madri sparse in tutto il Paese. I dati pubblicati nel report rivelano che nell’arco di 70 anni sono circa 9mila i bambini o i neonati morti in queste case, gestite da suore, a causa dei maltrattamenti e delle difficili condizioni di vita. Chi viveva nelle mother and baby homes soffriva di malnutrizione, malattie e miseria, con altissimi livelli di mortalità. Molti dei piccoli non riuscivano a sopravvivere a quegli stenti e una volta ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un’inchiesta durata quasi sei anni, tremila pagine, e i numeri di un passato con cui l’prova ora a fare i conti. È stato pubblicato oggi ilche fasugli abusi e le torture compiuti intra il 1922 e il 1998 in 18 case persparse in tutto il Paese. I dati pubblicati nel report rivelano che nell’arco di 70 anni sono circao i neonatiin queste case, gestite da suore, adeie delle difficili condizioni di vita. Chi viveva nelle mother and baby homes soffriva di malnutrizione, malattie e miseria, con altissimi livelli di mortalità. Molti dei piccoli non riuscivano a sopravvivere a quegli stenti e una volta ...

Agenzia_Ansa : #Irlanda, rapporto chiude i conti su orfanotrofi dell'orrore. Il Governo si scusa per gli abusi negli istituti per… - Agenzia_Italia : Il racconto di oltre 75 anni di abusi e morti negli orfanotrofi d'Irlanda - tarutac : RT @Open_gol: 56mila donne sono state chiuse in questi istituti religiosi gestiti da suore in cui l’Irlanda cattolica rinchiudeva le madri… - Open_gol : 56mila donne sono state chiuse in questi istituti religiosi gestiti da suore in cui l’Irlanda cattolica rinchiudeva… - SabattiniAndrea : RT @Agenzia_Italia: Il racconto di oltre 75 anni di abusi e morti negli orfanotrofi d'Irlanda -