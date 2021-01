Irlanda | 9mila bambini morti nelle case per ragazze madri | il ‘mea culpa’ di Dublino su 76 anni di maltrattamenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il bisogno di chiedere e ottenere giustizia, nonché di fare luce sulla verità, era esploso nel 2017, quando a Tuam, nella contea di Galway, era stata scoperta una fossa comune nei pressi di quella che, decenni prima, era una casa per. Soffocati dalla terra, sono stati rinvenuti i resti di circa 800, transitati da una delle mother and baby home sparse in tuttae gestite soprattutto da suore. Lì venivano ospitate le donne che avevano avuto figli al di fuori del matrimonio, i loroe anche molti orfani, con lo scopo di tenerli lontani dalla società. E ora l’intreccio di abusi e violenze subite in queste strutture dal 1922 al 1998 – anno in cui venne chiusa l’ultima – viene alla luce in un rapporto di 3mila pagine che è la dichiarazione d’accusa finale sui ...