Iraq, il comandante delle Brigate Babilonesi rivela: "Soleimani difese i cristiani" (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – Pochi giorni dopo il primo anniversario dell'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, arriva un'importante rivelazione: "Soleimani era con i cristiani quando invece l'amministrazione americana li aveva abbandonati". A dirlo è Ryan Chaldean, politico molto carismatico e comandante delle Brigate Babilonesi – Brigate cristiane parte delle Unità di mobilitazione popolare irachene – in una recente intervista, pubblicata in arabo sul suo profilo Twitter. "Soleimani ci ha chiesto di proteggere i cristiani" Nel video il comandante delle Brigate Babilonesi ha poi dichiarato che i due martiri, il generale ...

