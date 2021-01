Inviato il Recovery plan ai ministri, stasera il Cdm (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA – Giornata importante per il Governo, dopo gli scontri tra Matteo Renzi e il premier Giuseppe Conte: oggi si farà il punto sul Recovery Plan . “È stata appena inviata a tutti i ministri, come da impegni assunti nel corso dell’ultimo incontro, la nuova bozza del Recovery Plan- ha fatto sapere ieri sera la Presidenza del Consiglio dei ministri in una nota-., rielaborata all’esito del confronto con le forze di maggioranza sulla base delle varie osservazioni critiche da queste formulate. Il Consiglio dei Ministri è pertanto fissato domani (oggi ndr) alle ore 21.30”. Leggi su dire (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA – Giornata importante per il Governo, dopo gli scontri tra Matteo Renzi e il premier Giuseppe Conte: oggi si farà il punto sul Recovery Plan . “È stata appena inviata a tutti i ministri, come da impegni assunti nel corso dell’ultimo incontro, la nuova bozza del Recovery Plan- ha fatto sapere ieri sera la Presidenza del Consiglio dei ministri in una nota-., rielaborata all’esito del confronto con le forze di maggioranza sulla base delle varie osservazioni critiche da queste formulate. Il Consiglio dei Ministri è pertanto fissato domani (oggi ndr) alle ore 21.30”.

Il Recovery plan viene «messo in salvo» in Consiglio dei ministri, poi Teresa Bellanova ed Elena Bonetti aprono la crisi di governo con le loro dimissioni.

