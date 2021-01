Intesa Sanpaolo e Bei lanciano il Save Virtual Tour. Sostenibilità finanziaria, lezioni gratuite in diretta streaming (Di martedì 12 gennaio 2021) Parte il prossimo 19 gennaio la prima edizione digitale del Save Virtual Tour, iniziativa sulla Sostenibilità ambientale ed economica, dedicata agli studenti di ogni ordine e grado. Il progetto didattico ideato dal Museo del Risparmio di Torino di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Bei Institute, sarà lanciato alle 18 con l’evento digitale #SavesCool, una diretta streaming interattiva e gratuita a cui parteciperanno anche tre star del web, Riccardo Aldighieri, Marcello Ascani e Eleonora Olivieri. I tre creators si trasformeranno in ‘influencer della Sostenibilità’ con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi dell’economia circolare, della gestione del denaro e dell’inclusione sociale, utilizzando un ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Parte il prossimo 19 gennaio la prima edizione digitale del, iniziativa sullaambientale ed economica, dedicata agli studenti di ogni ordine e grado. Il progetto didattico ideato dal Museo del Risparmio di Torino di, in collaborazione con il Bei Institute, sarà lanciato alle 18 con l’evento digitale #sCool, unainterattiva e gratuita a cui parteciperanno anche tre star del web, Riccardo Aldighieri, Marcello Ascani e Eleonora Olivieri. I tre creators si trasformeranno in ‘influencer della’ con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi dell’economia circolare, della gestione del denaro e dell’inclusione sociale, utilizzando un ...

