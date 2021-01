Inter, Conte: “La Coppa Italia è un trofeo che conta e la Fiorentina ha la stessa idea. Eriksen play basso…” (Di martedì 12 gennaio 2021) Vigilia di Coppa Italia per l’Inter che si prepara per affrontare la Fiorentina nel match valido per gli ottavi di finale della competizione. In vista della sfida al Franchi, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Rai Sport. "L’obiettivo in Coppa Italia: È un trofeo e sicuramente conta per noi tutti. L’anno scorso siamo arrivati in semifinale e adesso dobbiamo affrontare agli ottavi la Fiorentina che avrà la nostra stessa idea, magari in campionato non sta esprimendo ancora tutti i suoi reali valori ma è sicuramente un’ottima squadra con grandi giocatori.In tre giorni l’Inter sarà impegnata in Coppa Italia e in campionato contro la ... Leggi su itasportpress (Di martedì 12 gennaio 2021) Vigilia diper l’che si prepara per affrontare lanel match valido per gli ottavi di finale della competizione. In vista della sfida al Franchi, Antonioha parlato ai microfoni di Rai Sport. "L’obiettivo in: È une sicuramenteper noi tutti. L’anno scorso siamo arrivati in semifinale e adesso dobbiamo affrontare agli ottavi lache avrà la nostra, magari in campionato non sta esprimendo ancora tutti i suoi reali valori ma è sicuramente un’ottima squadra con grandi giocatori.In tre giorni l’sarà impegnata ine in campionato contro la ...

