Inter | Antonello | «Con il nuovo stadio gli incassi saranno raddoppiati»

L'amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello ha parlato durante l'Assemblea degli azionisti del 27 novembre del nuovo San Siro Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato durante l'Assemblea degli azionisti del 27 novembre, del nuovo San Siro. Queste le parole riportate da Calcioefinanza.it. «L'effetto ragionevolmente atteso dal nuovo stadio prevede il raddoppio degli incassi legati alle operazioni dello stadio rispetto a quanto accade oggi. Tale effetto, che sarà pienamente visibile a partire dalla prima stagione disputata interamente presso il nuovo impianto, non si tradurrà in un aumento del costo dei biglietti e abbonamenti, ma si baserà sulla capacità del ...

Raddoppiare i ricavi da stadio, senza però aumentare i costi per biglietti e abbonamenti. È questo l'obiettivo che l'Inter mette nel mirino con il nuovo stadio. A spiegarlo è stato l'amministratore delegato Alessandro Antonello.

