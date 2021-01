Innovazione digitale, al Mise cabina di regia dei Poli europei di innovazione digitale (Di martedì 12 gennaio 2021) Si è riunito ieri al Mise in videoconferenza la cabina di regia sui Poli europei di innovazione digitale, a cui hanno partecipato i ministri dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli; dell’Università e della ricerca, Gaetano Manfredi; per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, e i rappresentanti dei 45 Poli di trasferimento tecnologico che hanno superato la preselezione nazionale. Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza strategica di questo programma che ha l’obiettivo di istituire una rete europea degli EDIH (European Digital Innovation Hubs). Si tratta di un passaggio fondamentale nel processo di digitalizzazione del Paese, in particolar ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Si è riunito ieri alin videoconferenza ladisuidi, a cui hanno partecipato i ministri dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli; dell’Università e della ricerca, Gaetano Manfredi; per l’tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, e i rappresentanti dei 45di trasferimento tecnologico che hanno superato la preselezione nazionale. Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza strategica di questo programma che ha l’obiettivo di istituire una rete europea degli EDIH (European Digital Innovation Hubs). Si tratta di un passaggio fondamentale nel processo di digitalizzazione del Paese, in particolar ...

_Carabinieri_ : Favorire l'innovazione sociale, formando gli anziani all’uso del digitale, soprattutto nei piccoli centri. È questo… - InnovazioneGov : ?? 43 milioni del Fondo per l’innovazione tecnologica e la #digitalizzazione, gestito da @PaolaPisano_Min, sono stat… - InnovazioneGov : L’innovazione è un lavoro di squadra: circa 1.800 domande presentate dai Comuni per l'Avviso Pubblico che promuove… - LuigiGarofalo : RT @Key4biz: #RecoveryPlan, 60 miliardi per il #digitale e 20 per la sanità (telemedicina e innovazione assistenza). Scarica il documento d… - Moixus1970 : RT @Luca_Gualtieri1: Le province italiane con migliori infrastrutture #digitali d'Italia (fonte EY). Via @arcamasilum #digitale #innovazion… -