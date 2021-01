Infortunio Vojvoda | le condizioni dell’esterno del Torino

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) , uscito anzitempo dal match di Coppa Italia contro il Milan Pessime notizie per ildurante il match di Coppa Italia contro il Milan. Il tecnico Marco Giampaolo ha dovuto rinunciare a Mergimper gran parte della seconda frazione di gioco e dei tempi supplementari. L’esterno granata ha accusato un forte dolore alla spalla dopo uno scontro con un avversario rossonero. Nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti clinici per stabilire l’entità dell’. Leggi su Calcionews24.com

yassine13880342 : RT @MilanInside_: 81’ INFORTUNIO! Cade male Vojvoda. Interviene lo staff medico. #MilanTorino #CoppaItalia #MilanInside - MilanInside_ : 81’ INFORTUNIO! Cade male Vojvoda. Interviene lo staff medico. #MilanTorino #CoppaItalia #MilanInside -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Vojvoda

Brutte notizie per il Torino, che perde Mergim Vojvoda per infortunio. Nel finale della gara di Coppa Italia contro il Milan il terzino granata si è accasciato a terra per via di un problema alla spal ...Zlatan Ibrahimovic titolare contro il Torino negli ottavi di Coppa Italia di questa sera a San Siro. Lo svedese torna titolare a distanza di oltre un mese e mezzo, quando, durante la sfida del ...