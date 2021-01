Infortunio Manolas: il comunicato del Napoli (Di martedì 12 gennaio 2021) Brutte notizie per il Napoli, Kostas Manolas ha riportato un Infortunio muscolare. Il difensore greco, uscito anzitempo nella gara vinta con il Napoli, dovrà ora fermarsi per qualche tempo. Il club azzurro attraverso un comunicato ha reso note le condizioni del difensore: “Kostas Manolas, uscito domenica dopo un quarto d’ora nel match contro l’Udinese al Friuli, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, presso la Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro”, si legge nella nota. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 gennaio 2021) Brutte notizie per il, Kostasha riportato unmuscolare. Il difensore greco, uscito anzitempo nella gara vinta con il, dovrà ora fermarsi per qualche tempo. Il club azzurro attraverso unha reso note le condizioni del difensore: “Kostas, uscito domenica dopo un quarto d’ora nel match contro l’Udinese al Friuli, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, presso la Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro”, si legge nella nota. L'articolo proviene da Italia Sera.

