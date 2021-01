Industria: Anima, per 52% imprese bene misure governo ma pesa burocrazia (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Oltre la metà delle imprese italiane della meccanica, il 52%, è abbastanza soddisfatte dalle misure del governo per affrontare gli impatti dell'emergenza coronavirus. Il 22%, invece, si dichiara poco soddisfatta. E' quanto emerge da un sondaggio fra le imprese associate condotto da Anima ConfIndustria, la federazione delle associazioni nazionali dell'Industria meccanica varia ed affine "Molte imprese -spiega il presidente di Anima ConfIndustria, Marco Nocivelli- si sono però dovute scontrare con la lentezza dell'apparato burocratico e con la difficoltà di interpretazione di alcuni decreti emanati in questi mesi, che hanno reso difficoltoso l'accesso al credito". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Oltre la metà delleitaliane della meccanica, il 52%, è abbastanza soddisfatte dalledelper affrontare gli impatti dell'emergenza coronavirus. Il 22%, invece, si dichiara poco soddisfatta. E' quanto emerge da un sondaggio fra leassociate condotto daConf, la federazione delle associazioni nazionali dell'meccanica varia ed affine "Molte-spiega il presidente diConf, Marco Nocivelli- si sono però dovute scontrare con la lentezza dell'apparato burocratico e con la difficoltà di interpretazione di alcuni decreti emanati in questi mesi, che hanno reso difficoltoso l'accesso al credito".

